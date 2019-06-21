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Ayvalık'ta 41 kaçak göçmen yakalandı

15 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 41 kaçak göçmen Ege Denizi semalarında devriye nöbeti yapan Sahil Güvenlik uçağına takıldı.

Ayvalık'ta 41 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 41 kaçak göçmen Ege Denizi semalarında devriye nöbeti yapan Sahil Güvenlik uçağına takıldı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Çıplak Adası açıklarında bir şişme botla Midilli'ye giden 41 göçmen Ege semalarında görev yapan Sahil Güvenli bünyesindeki uçağın radarı tarafından fark edildi. Uçak pilotu tarafından Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına göçmenlerin durumu bildirildi. Hemen harekete geçen ekipler, Çıplak Adası açıklarında seyir halindeki şişme botta bulunan 14'ü kadın, 10'u çocuk olmak üzere 41 göçmeni ele geçirdi. Göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Balıkesir, Ege, Ayvalık, 3. Sayfa
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