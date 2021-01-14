Ayvalık'ta Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı - Son Dakika

Ayvalık'ta Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı

14.01.2021 16:23

Ayvalık'ta Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisiyle mücadele kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, ülke genelinde olduğu gibi...

Ayvalık'ta Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisiyle mücadele kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, ülke genelinde olduğu gibi Ayvalık Devlet Hastanesi'nde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

İl etapta 2 polikliniğin Covid-19 aşı odası olarak belirlendiği Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 100 sağlık çalışanlarına randevu ile aşı uygulamasının yapıldığı öğrenildi.

Başlayan aşı uygulamasının bundan sonra da tüm hızıyla süreceği bildirilirken, her gün 17.00'ye kadar, 17.30'dan itibaren saat 00.00'a kadar ise adına aşı tanımlaması yapılan herkesin aşılarının yapılabileceği kaydedildi.

Ayvalık Devlet Hastanesi ile aynı anda ilçedeki tüm Aile Sağlığı Merkezleri'nde de aşılamanın başlanıldığı öğrenildi.

Çin'den gelen aşıların Ayvalık'ta ilk kez uygulandığı sağlık çalışanlarından Devlet Hastanesi Güvenlik Görevlisi Kazım İlkbahar, sabah saatlerinde kendisine uygulanan aşı nedeniyle herhangi bir yan etki yaşamadığını söyledi.

Covid-19 salgınına karşı aşılanmanın son derece olumlu olduğunu vurgulayan İlkbahar, "İnşallah bu aşı hepimizi korur. Tüm vatandaşlarımızı da bu aşıyı uygulatmaya davet ediyoruz. İnşallah bu lanet hastalığı toplum olarak hep birlikte atlatacağız" dedi.

Ayvalık'ta Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı
Ayvalık'ta Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı
Ayvalık'ta Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı
Ayvalık'ta Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı

Koronavirüs, Balıkesir, Türkiye, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ayvalık'ta Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı - Son Dakika


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