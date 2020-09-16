Ayvalık'ta düşman işgalinden kurtuluşun 98'inci yıl coşkusu - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 98'inci yıldönümü, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Sabah saatlerinde top atışıyla başlayan törene, Ayvalık Kaymakam vekili Akgün Corav, Ayvalık Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak'ın yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, daire amirleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan tören bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve vatandaşların Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutmasıyla devam etti.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova ve Ayvalık'ın birer gün arayla düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlatarak, o günün zor koşullarında toplumun kısa sürede savaşta yaşanan sıkıntıların üstesinden geldiğini söyledi.

Başkan Ergin, "Yöre halkı o zamanın koşullarında çok zor günler, yıllar geçirmesine karşın kısa sürede evine, bağına, tarlasına sarılarak bir savaş ekonomisinden çıkmayı başardı. Bu toprakları sırtında teçhizat taşıyan analarımıza; yıllarca dere tepe demeden topun, merminin altında savaşan Kuva-yi Milliyecilerimize; halkımıza, atalarımıza, dedelerimize borçluyuz. Borcumuzun ve sorumluluklarımızın farkındayız" dedi.

29 Mayıs 1919'da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından atılan ilk kurşunun, bir ulusa umut olduğunu ifade eden Başkan Ergin: "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindekibudirenç, buvatansevgisi, bumillibirlikşubulunduğumuztopraklarınonurudur. Ayvalık'ta İngiliz destekli Yunan askerlerine karşı 3,5 yıl süren mücadele, Atatürk'ün dediği gibi bir milletin makus talihinin değişimidir ve bu mücadelede Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri köklü bir yerleşke olan Altınova'nın stratejik ve lojistik desteği, Küçükköy'ün mücadeledeki katkısı, tek yürek olmak, bir millet olmak adına çok önemlidir. Çünkü Ayvalık kurtulduktan 26 gün sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş sona ermiş Türk milletinin Kurtuluş Savaşı zaferini dünya kabul etmiştir. O zaman şunu diyebiliriz ki, milli mücadele burada başlamış, Anadolu kurtarılmış ve burada bitmiştir. Bu topraklardaki mücadeleyi vermiş atalarımızın torunları olmaktan onur ve kıvanç duymalıyız" ifadelerini kullandı.

"İyi ki bu toprakların evlatlarıyız"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bölgeye Yarbay Ali Çetinkaya'yı göndermesinin ne kadar stratejik ve ne kadar önemli bir hamle olduğunu yeniden anladıklarını vurgulayan Ergin, "İyi ki buradaydılar, iyi ki vardılar ve o maküs talih değiştirerek bugünlere gelmemize sebep oldular. Ay yıldızlı bayrağımızın altında başımız dik yürüyorsak o günkü mücadelelerin eseridir. Konuşmamın başında belirttiğim, dünya lideri, askeri zeka sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buraya Yarbay Ali Çetinkaya'yı göndermesi ne kadar stratejik ve ne kadar önemli bir hamleymiş yeniden anlıyoruz. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu uğurdaki tüm şehitlerimize Allahtan rahmet dilerim, ruhları şad olsun. Yineliyorum, iyi ki bu toprakların evlatlarıyız. 15 Eylül Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun."diye konuştu.

Tören, protokolün gazilerle toplu halde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BALIKESİR