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Ayvalık'ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile yeniden hayat buluyor - Son Dakika

Ayvalık'ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile yeniden hayat buluyor

15.06.2021 13:02
Ayvalık'ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile yeniden hayat buluyor, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde MEB'e bağlı Cunda Uygulama Oteli'nin hemen yanında yıllardır mezbele bir halde bulunan Maden Teknik Arama (MTA) Kurumu'na ait alan turizme kazandırılacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde MEB'e bağlı Cunda Uygulama Oteli'nin hemen yanında yıllardır mezbele bir halde bulunan Maden Teknik Arama (MTA) Kurumu'na ait alan turizme kazandırılacak.

Mevcut alanda bulunan ağaç ve bitki örtüsünün korunarak hazırlanırken, hem otel müşterilerinin hem de halkın denize girebileceği bir plaj, bu plajın çevresine de büyük bir yeşil alan örtüsü oluşturulması hedeflenen proje kapsamında hafriyat çalışmaları başladı. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, çalışmaların başladığı alana gelerek, Cunda Uygulama Oteli Müdürü Abdülaziz Yük'ten bilgi alarak, incelemelerde bulundu.

Yaptıkları incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Ayvalık AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür, söz konusu alanın MTA'ya ait atıl bir alan olduğunu hatırlatarak, "İki yıl önce bu alan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli'ne tahsis edildi. O tahsisin ardından da şimdi burada; hem otelin, hem de Ayvalık halkının kullanabileceği güzel bir yaşam alanı oluşturuluyor. Plajıyla, oturma alanlarıyla halka açık bir yer olacak. Zaten Uygulama Oteli de halka açık bir tesistir. Böylelikle de bu alan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde işletilen plaj alanı olacak" dedi.

Ayvalık'ta betonlaşma yüzünden pek fazla yeşil alanının kalmadığını savunan Gür, "Bu yüzden de artık binalaşmanın durup, yeni yaşama alanlarının oluşturulması lazım. Yeşil alanların arttırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Halkın toplanma alanlarıyla, plaj alanlarının artırılması lazım. Bunları yaparken de insanların sağlıkla gelebileceği alanların oluşturulması lazım. Burası da onlardan biri olacak. Burası Cunda Köprüsü'nden Lale Adası istikametine gelenler için de görsel bir güzelliği gözler önüne serecektir." ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ta özellikle yaz aylarında halk plajlarının kısıtlı olduğuna işaret eden Başkan Gür, bu yönde de hafriyat çalışmalarının başladığı söz konusu alanın örnek teşkil edeceğini savunarak, kendilerine tam destek veren AK Parti Balıkesir milletvekilleri ile Balıkesir il teşkilatına teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise, iki yıl önce yaptıkları girişimlerin ardından, alanın MEB bünyesindeki Uygulama Oteli'ne tahsis edildiğini ve bunun ardından da bu alanda alt yapı çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Sürdürülen çalışmalarda özellikle alan üzerindeki doğal dokunun bozulmaması konusunda son derece titiz davrandıklarını aktaran Güner Bahadır, "Bu alanın var olan doğal ortamını hiçbir şekilde bozulmaması için bakanlığımızın bizlere kesin talimatı var. Bizde bu direktifler doğrultusunda burada bulunan ağaçlar ve yeşilliklerin hiç birine en ufak zarar vermemesi hususunda son derece dikkatli bir şekilde bu projeyi hazırladık. Hatta bu alanı daha da fazla ağaçlandırıp, yeşillendirerek; ilçemizde öğrencilerimiz, gençlerimiz ve ailelerin çocuklarıyla birlikte gelebilecekleri nezih bir ortamı burada hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bu proje Ayvalık eğitim camiamız için hayırlı olur" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile yeniden hayat buluyor
Ayvalık'ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile yeniden hayat buluyor
Ayvalık'ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile yeniden hayat buluyor
Ayvalık'ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile yeniden hayat buluyor
Ayvalık'ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile yeniden hayat buluyor
Ayvalık'ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile yeniden hayat buluyor
Ayvalık'ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile yeniden hayat buluyor

milli eğitim bakanlığı, Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile yeniden hayat buluyor - Son Dakika


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