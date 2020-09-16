Ayvalık'ta sağlıkta şiddet protestosu - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde annesini zatürre aşısı yaptırmak için Aile Sağlığı Merkezi'ne götüren Engin Barış Kırmızıçiçek'in (41) aşının olmadığını öğrenince 3 hemşireyi darbedip, 1 hastayı da bıçaklaması, ilçede bir araya gelen sağlıkçılar tarafından protesto edildi.

Küçükköy Mahallesi'nde, 10 Eylül günü 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Engin Barış Kırmızıçiçek, annesine zatürre aşısı yaptırmak istedi. Aşının olmadığını öğrenen Kırmızıçiçek, 3 hemşireyi darbedip, iğne yaptırmaya gelen bir hastayı da bıçakladı. Gözaltına alınan Kırmızıçiçek, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Engin Barış Kırmızıçiçek'in sağlıkçılara yönelik saldırısı, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı 'nda toplanan sağlıkçılar tarafından protesto edildi. Balıkesir Tabipler Odası Ayvalık Temsilciliği ve Ayvalık Demokrasi Platformu üyelerinin düzenlediği protesto eylemine Balıkesir Tabipler Odası Başkanı Necdet Uçan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin , ilçedeki çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi.

Balıkesir Tabipler Odası Ayvalık Temsilcisi Dr. Neşe Korkmaz, sağlık çalışanlarının yeterli güvenlik önlemi alınmadan görev yaptıklarını, psikolojilerinin de önemsenmediğini söyledi. Ayvalık 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan olayın ne ilk ne de son olacağını belirten Dr. Korkmaz, "Koronavirüs salgınında en riskli meslek grubunda yer alan ve çok sayıda çalışma arkadaşlarını kaybeden sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Avrupa Birliği ortalamasının 2,5 kat fazla iş yükünü taşımaya çalışan sağlıkçıların psikolojik direnci kalmıyor. Sağlık çalışanlarında yıpranma ve tükenmişlik had safhaya ulaştı. Gerçekten büyük fedakarlıkla hizmetler aksamadan bugünlere geldi. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak denmesine rağmen saldırganlar serbest bırakılıyor. Sağlıkçılarımızın 'bir dahaki nöbette ne olacak, evime, aileme sağ salim dönebilecek miyim, bilmiyorum. Korkuyorum. Duyuyor musunuz beni?' soruları cevapsız ve çözümsüz kalıyor" dedi.