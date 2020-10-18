Ayvalık'ta ihtiyaç sahiplerine 25 ton kömür dağıtıldı - Son Dakika

Dernek Başkanı Fatma Cavlı, AA muhabirine, hayırseverlerin katkılarıyla kömür yardımı yaptıklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi insanlarımıza toplam 100 ton kömür dağıtmayı amaçlıyoruz. Destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kömürler, İlçe Kaymakamlığı ve mahalle muhtarlarınca belirlenen vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğince ihtiyaç sahiplerine toplam 25 ton kömür yardımı yapıldı.

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