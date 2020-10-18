Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğince ihtiyaç sahiplerine toplam 25 ton kömür yardımı yapıldı.
Kömürler, İlçe Kaymakamlığı ve mahalle muhtarlarınca belirlenen vatandaşların evlerine ulaştırıldı.
Dernek Başkanı Fatma Cavlı, AA muhabirine, hayırseverlerin katkılarıyla kömür yardımı yaptıklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi insanlarımıza toplam 100 ton kömür dağıtmayı amaçlıyoruz. Destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta ihtiyaç sahiplerine 25 ton kömür dağıtıldı - Son Dakika