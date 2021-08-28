AYVALIK'TA TEKNE YANDI - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sahilde bağlı tekne yandı.

Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası ile Hasır Adası arasında sahilde bağlı tekne, saat 06.00 sıralarında Yüksel Demir'e ait 'Gökselim' isimli 10 metrelik tekne birden yanmaya başladı. Tekneden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Polyester ve ahşap malzemeden teknede hasar oluştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı da yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-