Ayvalıkgücü, Denizli'yi Yenerek 9. Galibiyetini Aldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftaların formda takımı Ayvalıkgücü Belediyespor üst üste 9'uncu galibiyetini evinde Play-Off yarışındaki Denizli İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek aldı. Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşmada 5'inci dakikada Ufuk ve 51'inci dakikada Emirhan attı. Konuk Denizli ekibinin tek golü 20'nci dakikada Murat Torun'dan geldi. Bu skorla puanını 43 yapan Ayvalıkgücü grupta üçüncü sıraya tırmandı. Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Denizli İdmanyurdu ise 33 puanda kaldı.