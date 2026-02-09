Ayvalıkgücü Şampiyonluk Yarışında - Son Dakika
Spor

Ayvalıkgücü Şampiyonluk Yarışında

Ayvalıkgücü Şampiyonluk Yarışında
09.02.2026 13:14
Ayvalıkgücü Belediyespor, 9'uncu galibiyetini alarak puanını 43'e yükseltti ve üçüncü sıraya çıktı.

YILLARDIR takımı çalıştıran Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ'la profesyonel lige döndükten sonra son 3 sezondur 3'üncü Lig'de Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor bu sezon da geriden gelip yaptığı atakla yarışa ortak oldu. Sezon başında ilk 5 haftada kötü sonuçlar almasına rağmen ardından çıkışa geçen Ayvalıkgücü üst üste 9'uncu galibiyetini evinde Denizli İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek elde etti. Sezonun en iyi serisini yakalayan kırmızılı-beyazlı ekip, kasım ayından sonra oynadığı tüm maçları kazanarak 16 puanla sekizinci sırada başladığı seride 43 puanla üçüncü basamağa yükseldi. Ayvalık'ın ikinci Eskişehirspor'la arasında 2 puan kaldı.

