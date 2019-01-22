Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi işbirliğiyle 'Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında' adlı Cumhuriyet Şöleni düzenlenecek.
1918'de yılında Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 100. yılı nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi işbirliğiyle 'Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında' adlı Cumhuriyet Şöleni düzenleniyor.
26 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek programda Azerbaycanlı sanatçılar sahne alacak. Azerbaycan Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu'nun da gösteri yapacağı programa katılım ücretsiz.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:57 Kaynak: Bültenler
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