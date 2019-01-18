Azerbaycan'da Gözaltına Alınan Iraklı Öğrenciler Serbest Bırakıldı
33 dakika önce
Irak Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da gözaltına alınan Iraklı öğrencilerin serbest bırakıldıklarını duyurdu.
Irak Dışişleri Bakanlığı
, Azerbaycan
'da gözaltına alınan Iraklı öğrencilerin serbest bırakıldıklarını duyurdu.
Irak'tan okumak için Azerbaycan'a giden ve oturma izni alana kadar bir şirket tarafından ıssız bir yere yerleştirilen 5'i kız olmak üzere 32 Iraklı öğrencinin Azerbaycan polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından harekete geçen Irak Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali
Hekim'in konuyu yakından takip etmesi ve Irak'ın Bakü
Büyükelçiliğinin çabalarının ardından gözaltına alınan Iraklı öğrencilerin serbest bırakıldığı belirtilerek, işbirliğinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür edildi.
Azerbaycan güvenlik yetkilileri, geçtiğimiz Ağustos ayında ülkeye giren Iraklı öğrencileri gerekli yasal işlemleri yapmadıkları gerekçesiyle gözaltına almıştı. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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