Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da Gözaltına Alınan Iraklı Öğrenciler Serbest Bırakıldı

Azerbaycan'da Gözaltına Alınan Iraklı Öğrenciler Serbest Bırakıldı

33 dakika önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da gözaltına alınan Iraklı öğrencilerin serbest bırakıldıklarını duyurdu.

Azerbaycan'da Gözaltına Alınan Iraklı Öğrenciler Serbest Bırakıldı, System.String[]
Irak Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da gözaltına alınan Iraklı öğrencilerin serbest bırakıldıklarını duyurdu.

Irak'tan okumak için Azerbaycan'a giden ve oturma izni alana kadar bir şirket tarafından ıssız bir yere yerleştirilen 5'i kız olmak üzere 32 Iraklı öğrencinin Azerbaycan polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından harekete geçen Irak Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim'in konuyu yakından takip etmesi ve Irak'ın Bakü Büyükelçiliğinin çabalarının ardından gözaltına alınan Iraklı öğrencilerin serbest bırakıldığı belirtilerek, işbirliğinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür edildi.

Azerbaycan güvenlik yetkilileri, geçtiğimiz Ağustos ayında ülkeye giren Iraklı öğrencileri gerekli yasal işlemleri yapmadıkları gerekçesiyle gözaltına almıştı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Irak, Azerbaycan, 3. Sayfa
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