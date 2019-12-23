Azerbaycan'da halk, yerel seçimler için sandık başında - Son Dakika
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Azerbaycan'da halk, yerel seçimler için sandık başında

6 saat önce

Azerbaycan'da ülke genelinde il, ilçe, belde ve köy belediyelerinin meclis üyelerini belirlemek için yapılan yerel seçimler başladı.

Azerbaycan'da ülke genelinde il, ilçe, belde ve köy belediyelerinin meclis üyelerini belirlemek için yapılan yerel seçimler başladı.

Azerbaycan'da yerel saatle 08.00'de (TSİ 07.00) başlayan belediye seçimleri için sandık başına gelen vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Akşam saat 19.00'da sona erecek seçimlerde 13 siyasi partiden 41 bin 462 aday, bin 606 belediyedeki 15 bin 156 koltuk için yarışıyor. Bin seçim istasyonuna kurulan web kameralar sayesinde seçim merkezlerindeki oylama süreci, dünyanın herhangi bir yerinden izlenebiliyor. Seçimleri gözlemlemek için 52 bin 636 yerli ve 17 uluslararası gözlemci görevlendirildi. Beşinci kez yerel seçim heyecanı yaşayan Azerbaycan'da halkın, belediye meclis üyelerini belirlemesinin ardından seçilen üyeler, belediye başkanını belirliyor.

(İHA)

Azerbaycan'da halk, yerel seçimler için sandık başında

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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