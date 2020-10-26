Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı en yoğun yerlerden biri olan Ağdam'da siviller, çatışma seslerinin gölgesinde tarlalarındaki hasadı topluyor.

Azerbaycan'da çatışmaların yoğun olarak devam ettiği yerlerde yaşayanların bir kısmı çevre il ve ilçelerdeki yakınlarının yanlarına giderken, bazıları da günlük hayatlarına devam ediyor. Hayati riske rağmen tarlalarında çalışmaya devam eden halk, korkmadıklarını ve Karabağ alınana kadar bir yere gitmeyeceklerini belirtiyor. Ağdam'da tüm tehlikeye rağmen korkmadıklarını ifade eden Azerbaycanlılar, Karabağ alınana kadar bir yere gitmeyeceklerini belirtiyor.

Ermenilerden korkmadığını belirten Arife İbrahimova, "Havucu ektik, şimdi de mahsulümüzü topluyoruz. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Allah ordumuza güç versin. Cumhurbaşkanımız, Türk halkının da cumhurbaşkanı sağ olsun. Hiçbir şeyden korkmuyoruz, ordumuza güveniyoruz. Korksaydık buraya gelmezdik" dedi.

Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alması sonucunda 27 Eylül'den bu yana 63 sivil hayatını kaybetti, 298 kişi ise yaralandı.

Ayrıca sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 2156 ev, 90 apartman ve 398 kamu binasının kullanılamaz hale geldi.

(Kamil Nadirli - İsmail Coşkun/İHA)