Azerbaycan\'da Sivil Toplum Diplomasi Temasları

28.01.2026 15:43
İZAZDER Başkanı Perviz Altay, Bakü'de Türk dünyası için görüşmeler yaparak kardeş şehir ilişkilerini güçlendirdi.

İZAZDER Başkanı Perviz Altay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği temaslarda Türk dünyasında sivil toplum diplomasisini güçlendirmeye yönelik önemli görüşmeler yaptı. İzmir ile Bakü'nün kardeş şehir ilan edilmesinin 40'ncı yılı da öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldı.

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay, Bakü programı kapsamında çeşitli kurum ve temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirerek, Azerbaycan Milli Meclisi milletvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkelerin STK Platformu Genel Sekreteri Azer Allahveranov ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasında sivil toplum diplomasisinin geliştirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması konuları ele alındı.

Azerbaycan Milli STK Forumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Basın Konseyi Kontrol ve Denetim Komisyonu Sekreteri ve 'Orta Asya ve Güney Kafkasya İfade Özgürlüğü Ağı' (CASCFEN) Başkanı Nadir İsmayilov da katıldı.

Altay'dan Türk dünyasında sivil toplum vurgusu

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan İZAZDER Başkanı Perviz Altay, İzmir ile Bakü arasındaki kardeşlik ilişkilerinin yalnızca yerel değil, Türk dünyasının bütününü ilgilendiren stratejik bir bağ niteliği taşıdığını ifade etti. Altay, sivil toplum kuruluşlarının bu sürece daha aktif katkı sağlamasının, halklar arasındaki gönül bağlarını güçlendireceğini belirterek, İZAZDER olarak bu alanda yeni iş birliklerine açık olduklarını dile getirdi.

TDT STK Platformu'nun çalışmaları anlatıldı

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin STK Platformu'nun çalışmaları hakkında da kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Geçtiğimiz yıl temeli atılan platform hakkında bilgi veren Genel Sekreter Azer Allahveranov, sekreterliğin ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerini aktardı.

Allahveranov, platformun gelecekteki çalışma yönlerine değinerek, Türk dünyasındaki sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonun ve karşılıklı desteğin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Üye ülkelerin STK'larını tek bir çatı altında toplama fikrinin, halklar arasında manevi ve kültürel bağların pekiştirilmesine ve ortak değerlerin korunarak geliştirilmesine hizmet ettiğini ifade etti.

İzmir-Bakü kardeşliğinin 40. yılına değinildi

Görüşmede ayrıca İzmir ile Bakü'nün kardeş şehir ilan edilmesinin 40. yılı özel bir gündem başlığı olarak ele alındı. 1986 yılında, Sovyetler Birliği döneminde imzalanan kardeşlik protokolü hatırlatılırken, bu tarihi adımın iki şehir arasında kurulan cesur bir gönül köprüsü olduğu vurgulandı.

Altay, söz konusu protokolün bugün Türk dünyasında geliştirilen iş birliklerinin temelini oluşturduğunu belirterek, 40. yıl dolayısıyla İzmir ve Bakü'de ortak kültürel ve sivil toplum etkinlikleri düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Genel Sekreter Azer Allahveranov da kardeş şehir ilişkilerinin yalnızca sembolik bir bağ olmadığını, halklar arasında kalıcı dostluk ve dayanışma köprüleri kurduğunu ifade etti.

Altay'dan kardeşlik vurgusu

İZAZDER Başkanı Perviz Altay, Bakü temaslarının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerini sivil toplum alanında daha kurumsal ve sürdürülebilir bir zemine taşıyacağını söyledi. Altay, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın, sivil toplum kuruluşlarının aktif katkısıyla daha da güçleneceğini vurguladı.

Görüşmenin sonunda taraflar, kardeş şehir ilişkilerinin gelecek kuşaklara aktarılması, ortak projelerin artırılması ve Türk dünyasında sivil toplum diplomasisinin daha etkin yürütülmesi amacıyla ortak bir yol haritası üzerinde mutabakata vardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

