Azerbaycan'daki Türk iş adamları iftar programında buluştu - Son Dakika
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Azerbaycan'daki Türk iş adamları iftar programında buluştu

10.04.2022 21:22
Azerbaycan'daki Türk iş adamları iftar programında buluştu

Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının kurduğu Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) üyeleri, iftarda bir araya geldi.

Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının kurduğu Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) üyeleri, iftarda bir araya geldi.

Bakü'de, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Azerbaycanlı milletvekilleri, iş adamları ve şehit aileleri katıldı.

Büyükelçi Bağcı, programda yaptığı konuşmada, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin cumhurbaşkanlarının güçlü iradesi sayesinde dünyada eşi benzeri görülmeyen bir noktaya taşındığını belirtti.

Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin müttefiklik düzeyine çıkartıldığını hatırlatan Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tüm Türk dünyasına da örnek teşkil edeceğini söyledi.

Bağcı, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında her alanda güçlü iş birliklerinin kurulması ve derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak "Bizim bizden başka dostumuz yok. Bunun en güzel örneği, 30 yıllık hüznün ancak beraber olunca çözüleceğinin göstergesi, Türkiye'nin siyasi ve manevi desteğiyle elde edilen Karabağ zaferinde açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Türklerin birbirleriyle olan ilişkilerini daha da derinleştirmek için yoğun gayret sarf edilmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı 2040 Vizyon Belgesi bizim önümüzdeki yol haritasıdır ve bu planı, bu yürüyüşü gerçekleştirmek için çokça çalışmak zorundayız. Bu misyonu yeni nesillere de aktarmak durumundayız." dedi.

TÜİB'in faaliyetlerini yakından takip ettiğini, şehit çocuklarının eğitim masraflarının karşılanmasına yönelik faaliyetleri anlamlı ve değerli bulduğunu vurgulayan Bağcı, Türk iş adamlarının sosyal sorumluk projelerine her zaman duyarlılık gösterdiğini ifade etti.

TÜİB Başkanı Büyükfırat, basın mensuplarına yaptığı açıklama, salgının neden olduğu 2 yıllık kısıtlamaların ardından iş adamları, devlet yetkilileri ve şehit aileleri olarak bir araya geldiklerini belirtti.

Büyükfırat etkinlikte, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerini ve Karabağ'ın kalkınmasına yönelik faaliyetleri değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Azerbaycan'daki Türk iş adamları iftar programında buluştu
Azerbaycan'daki Türk iş adamları iftar programında buluştu
Azerbaycan'daki Türk iş adamları iftar programında buluştu
Azerbaycan'daki Türk iş adamları iftar programında buluştu

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Azerbaycan, Türkiye, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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