Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'dan İade Edilen Fetö Şüphelisi

Azerbaycan'dan İade Edilen Fetö Şüphelisi

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan'daki gazete matbaasının işletmeciliğini yapan ve Türkiye'ye iade edilen İbrahim Eker'in tutuklanmasına karar verildi.

Azerbaycan'dan İade Edilen Fetö Şüphelisi, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan'daki gazete matbaasının işletmeciliğini yapan ve Türkiye'ye iade edilen İbrahim Eker'in tutuklanmasına karar verildi.

Türkiye'ye iade edildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tutulan şüpheli, bugün öğle saatlerinde Ankara Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, ifadesini aldığı Eker'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Ali Keleş de Eker'in tutuklanmasına karar verdi.

Örgütün Azerbaycan'da çıkan gazetesinin matbaasını işleten ve FETÖ'nün bu ülkedeki sorumlularından olan Eker, iki Azerbaycanlı polis eşliğinde hava yoluyla İstanbul'a getirilmiş, daha sonra sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:25 Kaynak: AA

Türkiye, Azerbaycan, Güncel
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