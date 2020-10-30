Azerbaycan'dan İzmir depremi dolayısıyla "yardıma hazırız" mesajı - Son Dakika

Azerbaycan'dan İzmir depremi dolayısıyla "yardıma hazırız" mesajı
30.10.2020 16:37
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haydarov, telefon görüşmesinde, Çavuşoğlu'na, 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haydarov ayrıca, kardeş Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi.
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