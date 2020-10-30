Azerbaycan'dan İzmir depremi dolayısıyla "yardıma hazırız" mesajı - Son Dakika

Haydarov ayrıca, kardeş Türkiye 'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haydarov, telefon görüşmesinde, Çavuşoğlu'na, 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir'deki depremde enkaz altındakileri kurtarmak için yine aynı ses: Kimse var mı?