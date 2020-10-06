Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı köyünün görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekatın 10. gününe girildi. Ermenistan'ın sivillere yönelik alçak saldırılarının ardından Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için harekete geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail ilinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı köyünün görüntülerini paylaştı.