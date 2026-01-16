Azerbaycan Gazı Almanya ve Avusturya'ya İhraç Edilmeye Başlandı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Azerbaycan doğal gazının Almanya ve Avusturya'ya ihracatına başlandığını duyurdu.
SOCAR'dan yapılan açıklamada, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden İtalya'ya ulaştırılan doğal gazın buradan Almanya ve Avusturya'ya tedarik edildiği bildirildi.
Bu gelişmeyle Azerbaycan gazını ithal eden ülkelerin sayısının 16'ya yükseldiği kaydedildi.
