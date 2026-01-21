Azerbaycan Gazze Barış Kurulu'na Katıldı

Azerbaycan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olma davetinin kabul edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Gazze Barış Kurulu'na katılan ülkelere her gün bir yenisi ekleniyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Ocak'ta Barış Kurulu adlı uluslararası bir organizasyonun kurulması yönünde karar aldığını duyurduğu ve bu kapsamda Azerbaycan'ı da konseye kurucu üye olmaya davet ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycan daveti kabul etmiş ve ABD'ye Barış Kurulu'nun kurucu üyesi olma niyetini iletmiştir. Azerbaycan'ın Barış Kurulu üyeliğinin resmi teyit mektubu ABD'ye gönderilecek ve gerekli prosedürler çerçevesinde uygun adımlar atılacaktır. Azerbaycan, her zaman olduğu gibi uluslararası iş birliğine, barışa ve istikrara aktif olarak katkıda bulunmaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ