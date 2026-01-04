Azerbaycan ile 33 Milyar Metreküp Gaz Anlaşması - Son Dakika
Ekonomi

Azerbaycan ile 33 Milyar Metreküp Gaz Anlaşması

Azerbaycan ile 33 Milyar Metreküp Gaz Anlaşması
04.01.2026 16:19
Türkiye, Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük doğal gaz tedarik anlaşması imzaladı, 2029'da başlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını, tedarikin 2029'da başlayarak 15 yıl süreceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Kanal 7 TV'de Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, iki gün önce Azerbaycan'la toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını belirterek, "Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

Tedarikin 2029'da başlayacağına işaret eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Çok yakında imzalar biter, cuma günü nihai müzakereleri sonuçlandırdık. Abşeron Sahası'nda yıllık 2,25 milyar metreküp üretim olacak ve onu 15 yıl boyunca 2040'lı yıllara kadar alacağız. Yine uygun fiyatlı bir gaz bulduk ve uzun dönemli bir şekilde bunu ülkemize almaya başladık. Bu gaz, boru hattından gelecek. Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden gelecek."

Bayraktar, Venezuela'da yaşanan olayların enerji piyasalarına etkisine ilişkin, "Beklentilerimiz, dünya petrol piyasalarına şu anda çok fazla negatif etkisi olmayacağı yönünde. Üretim miktarı bakımından baktığımız zaman, dünyadaki üretimin yüzde 1'inden daha az düzeyde bir üretimi var." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi olduğunu aktaran Bayraktar, ülkenin küresel günlük petrol ihtiyacının yüzde 5'ini üretebilecek potansiyele sahip olduğunu da ifade etti.

Somali'de 7 kilometrelik sondaj

Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Somali'de gerçekleştireceği sondaj operasyonuna ilişkin ise "Somali'deki sahadan ümitvarız. Yaklaşık su derinliği 3,5 kilometre. Yani, deniz tabanına inmeniz için 3,5 kilometre lazım. Deniz tabanına indikten sonra da bir 3,5 kilometre daha derinlik var. 7 kilometrelik bir sondaj yapacağız." ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bu yıl ilk elektriği üretmeyi hedeflediklerini, Sinop ve Trakya santralleri için müzakerelerin sürdüğünü dile getiren Bayraktar, "Oralarda da 2026 karar yılı olabilir, onun için 2026 kritik bir yıl. Buralarda artık hangi teknoloji ve hangi ülkeyle yürüyeceğimizin adının konacağı yıl olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, doğal gazdaki 'kademeli tarife' hazırlığına ilişkin ise "Ortalama şehir bazlı tüketime bakacağız. Destekleri doğru bir şekilde, etkin hale getirmeye gayret ediyoruz. Kademelendirmeyi doğal gazda da yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Bayraktar, enflasyona göre bir değerlendirme yapıp yıl içerisinde durumu değerlendireceklerini bildirdi.

Hedeflerinin fiyat düzenlemesini yılda bir kere enflasyon nispetinde yapmak olduğunu kaydeden Bayraktar, "Enflasyonu düşünerek dünyadaki gelişmelere göre bir fiyatlama yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

