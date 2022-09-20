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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 14. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı başladı.

Azerbaycan İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesinde (TÜDİFAK) düzenlenen 14. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı'nın açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik müşavirleri, üniversite yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin dünyayı pek çok sınamalarla karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Artık ürün fiyatlarını arz talep ilişkisinin belirlemediğini, güvenliğin de fiyatları etkileyen temel faktör haline geldiğini belirten Bağcı, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" ile Türkiye'nin de üzerinde odaklandığı Orta Koridorun artıları ve eksilerinin akademisyenlerce irdelenmesi gerektiğini kaydetti.

Bağcı, "Avrasya bölgesi son derece dinamiktir. Bu dinamizmin çok iyi değerlendirilmesi için sadece ekonomi, siyaset ve uluslararası ilişkilerde değil sosyoloji, felsefe, inanç ve edebiyat gibi pek çok alanda birliktelik yapmak durumundayız. 'Birlikten kuvvet doğar' bizim temel anlayışlarımızdan biridir." ifadelerini kullandı.

TÜDİFAK Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, coğrafya ve kardeşliğin kader olduğunu, aynı coğrafyada yaşıyor olmanın ve kardeşliğin sorumlulukları bulunduğunu, bu sorumluluğun bir boyutunun da akademik camiayı ilgilendirdiğini ifade etti.

Yüce, ev sahipliği yaptıkları konferansın hem bilgi paylaşımına hem de kardeşliğin güçlenmesine vesile olacağını dile getirdi.

Konferans Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Sarı, amaçlarının Avrasya bölgesi ülkelerinin ekonomileriyle ilgili gelişmeleri, yerinde izleyebilen akademisyenler vasıtasıyla takip edebilmek, bölge ekonomistlerinin gelişmeleri değerlendirmelerini sağlayabilmek ve akademisyenleri bir araya getirerek ortak çalışmalar yapmalarını temin etmek olduğunu söyledi.

Azerbaycan İktisat Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesince ortaklaşa düzenlenen konferansta bölgenin mevcut ve gelecekteki ekonomik konularının yer aldığı bildiriler sunulacak.