Azerbaycan'ın On Milyonuncu Vatandaşı Dünyaya Geldi
1 saat önce
Azerbaycan'ın on milyonuncu vatandaşı Mihriban Hesenova, Bakü'de dünyaya geldi.
Azerbaycan
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:56 Kaynak: İHA
'ın on milyonuncu vatandaşı Mihriban Hesenova, Bakü
'de dünyaya geldi.
Azerbaycan'ın on milyonuncu vatandaşı dünyaya geldi. Başkent Bakü'de Dağlık Karabağ
asıllı Nigar Ocakova ve Rauf Yunus Hasanov çiftinin kızları, 6 Nisan'da dünyaya gözlerini açtı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ve eşi Mihriban Aliyeva
, bugün Cumhuriyet Yenidoğan
Merkezinde aileyi ziyaret ederek, yeni doğan bebeği, ailesini ve Azerbaycan halkını tebrik etti. Azerbaycan'ın on milyonuncu vatandaşı olan Mihriban bebeğin 3,6 kilo ağırlığında ve 52 santimetre boyunda olduğu belirtildi. - BAKÜ
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