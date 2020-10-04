Azerbaycan ordusu, Karabağ'da 9 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan işgali altındaki 9 köyün daha kurtarıldığını ifade etti.

İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu, Cebrail şehrinin kontrolünü, ayrıca Cebrail bölgesindeki Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maryan, Çeleken, Taşkesen, Horovlu, Diçal, Mahmudlu ve Caferabad köylerinin kontrolünü ele geçirdi" ifadelerini kullandı.