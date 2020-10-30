Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerine ait deponun imha anlarına ilişkin görüntü yayınladı - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerine ait deponun imha anlarına ilişkin görüntü yayınladı
30.10.2020 14:18
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan topçu birliklerine ait mühimmat deposunun imha edilme anına ilişkin görüntü paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan topçu birliklerine ait mühimmat deposunun imha edilme anına ilişkin görüntü paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan medyasının, Azerbaycan ordusuna ait bir mühimmat deposunun imha edildiğine dair paylaştığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada ayrıca Arzerbaycan ordusunun, yeni inşa edilen Ermenistan topçu birliklerine ait bir deponun 29 Ekim gecesi imha edildiği bildirildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı.
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