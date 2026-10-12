Azerbaycan'da başörtüsü yasağı tepkisi! Öğrenciler isyan etti - Son Dakika
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Azerbaycan'da başörtüsü yasağı tepkisi! Öğrenciler isyan etti

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Azerbaycan'da okul kıyafetlerine ilişkin yeni düzenlemenin ardından başörtülü öğrencilerin okullara alınmamaya başlandığı bildirildi. Başörtüsünün açıkça yasaklanmadığı ancak okul üniformasının bütünlüğü ve laiklik ilkesinin gerekçe gösterildiği düzenleme tepkilere neden oldu. Okula girişleri engellenen öğrenciler, uygulamaya karşı çıkarak eğitimlerine devam etmek istediklerini belirtti.

Azerbaycan'da okul kıyafetlerine ilişkin yapılan yeni düzenlemenin ardından başörtülü öğrencilerin okullara alınmamaya başlandığı bildirildi. Okula girişine izin verilmeyen öğrencilerden biri, kapıdaki yetkililere "Ayıp olsun size" sözleriyle tepki gösterdi. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLER OKULA ALINMADI

Azerbaycan'da okul kıyafetlerine yönelik yeni düzenleme tartışmaları beraberinde getirdi. Başörtülü öğrencilerin okullara girişlerinin engellendiği belirtilirken yaşanan olaylardan birine ait görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Okula alınmayan öğrencilerden biri, karşılaştığı uygulamaya sessiz kalmadı. Kapıda bulunan yetkililere tepki gösteren öğrenci, "Ayıp olsun size" ifadelerini kullandı. Öğrencinin yetkililere tepki gösterdiği anların kaydedildiği video, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ÖĞRENCİNİN TEPKİSİ VİRAL OLDU

Başörtüsü nedeniyle okula alınmadığı belirtilen öğrencinin tepkisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde öğrencinin okul kapısındaki yetkililere yönelik sözleri dikkat çekerken yaşanan olay, ülkede başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarına girişine ilişkin uygulamayı yeniden tartışmaya açtı.

BAŞÖRTÜSÜ AÇIKÇA YASAKLANMADI

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, Başbakan Ali Asadov yönetiminde 21 Eylül'de okul kıyafetlerine ilişkin kurallarda değişikliğe gitti. Yeni düzenlemede başörtüsünün kullanılmasını doğrudan yasaklayan bir ifadeye yer verilmedi. Ancak okul üniformasının bütünlüğüne ve laiklik ilkesine aykırı kıyafetlerin kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Söz konusu hüküm, başörtüsüne yönelik örtülü bir yasak olarak değerlendirildi.

YENİ DÜZENLEMENİN ARDINDAN TEPKİLER BAŞLADI

Düzenlemenin ardından başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki gelişmeler tepkilere neden oldu. Başörtüsüne ilişkin açık bir yasak bulunmamasına rağmen öğrencilerin okul kapılarından geri çevrildiği belirtilirken "Ayıp olsun size" sözleriyle tepki gösteren öğrencinin görüntüleri, uygulamaya yönelik tartışmaların odağına yerleşti.

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