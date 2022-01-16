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Azerbaycanlı 680 öğrenci, Türkçe Yeterlilik Sınavı'na katıldı - Son Dakika

Azerbaycanlı 680 öğrenci, Türkçe Yeterlilik Sınavı'na katıldı

16.01.2022 11:02
Azerbaycanlı 680 öğrenci, Türkçe Yeterlilik Sınavı'na katıldı

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Bakü'de düzenlediği Türkçe Yeterlilik Sınavı'na (TYS) 680 aday katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Bakü'de düzenlediği Türkçe Yeterlilik Sınavı'na (TYS) 680 aday katıldı.

YEE'nin 36 ülke ve 40 merkezde eş zamanlı gerçekleştirdiği TYS, Azerbaycan'da Bakü Türk Anadolu Lisesinde yapıldı.

Bakü YEE'den yapılan açıklamada, yılın ilk sınavına rekor katılımın önceki yıllarda olduğu gibi Azerbaycan'da gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, sınava 680 Azerbaycanlı öğrencinin katıldığı bildirildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da sınavın yapıldığı liseye gelerek öğrencilerle sohbet etti.

Büyükelçi Bağcı, görme engelli Nezrin Aliyeva'ya "hangi üniversitede ve nerede okuyacağını" sordu. Aliyeva da "Hacettepe Üniversitesinde psikoloji bölümünde" okumak istediğini söyledi.

Bağcı, Aliyeva'yı kutladı ve başarı diledi.

Sınav sonuçlarını takip edeceğini belirten Bağcı, üniversitelere yerleştikten sonra da öğrencilerle ilgileneceğini ifade ederek başarı temennisinde bulundu.

Farklı kültür sanat etkinliklerinin yanında eğitim alanında da önemli adımlar atan Enstitü, Türkiye'de okumak, çalışmak ve Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen adaylar için büyük fırsat sunuyor.

Özellikle üniversitelerin çevrim içi derslere başlayacağı bu dönemde Türkçe sertifikalarını bulundukları ülkelerden alabilecek olmaları adaylara ayrıca avantaj sağlıyor.

TYS ile Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor.

Sınavda adaylara okuma, dinleme, yazma ve konuşma alanında sorular yöneltiliyor. Bu alanlarda başarılı olanlar Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip oluyor ve Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Azerbaycanlı 680 öğrenci, Türkçe Yeterlilik Sınavı'na katıldı
Azerbaycanlı 680 öğrenci, Türkçe Yeterlilik Sınavı'na katıldı
Azerbaycanlı 680 öğrenci, Türkçe Yeterlilik Sınavı'na katıldı
Azerbaycanlı 680 öğrenci, Türkçe Yeterlilik Sınavı'na katıldı

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Togo Cumhuriyeti, Yunus Emre, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı 680 öğrenci, Türkçe Yeterlilik Sınavı'na katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycanlı 680 öğrenci, Türkçe Yeterlilik Sınavı'na katıldı - Son Dakika
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