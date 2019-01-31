Son Dakika Haberleri: Azerbaycanlı İki Aile Arasındaki Husumette 5 Kişinin Öldüğü Ortaya Çıktı

Azerbaycanlı İki Aile Arasındaki Husumette 5 Kişinin Öldüğü Ortaya Çıktı

1 saat önce

Gaziosmanpaşa'da Azerbaycan vatandaşı Ganjali Aliyev'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Azeri şüpheli Sahip M. tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'da Azerbaycan vatandaşı Ganjali Aliyev'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Azeri şüpheli Sahip M. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Ağustos 2018'de 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 260 sokakta Ganjali Aliyev, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında cinayetin meydana geldiği nüfus yoğunluğu bulunan Azerbaycan uyruklu vatandaşlar arasında bir süredir kan davasının bulunduğunu belirledi.

Bölgede yapılan çalışma sonucu Aliyev'in Sahip M. (31) tarafından vurulduğu tespit edildi. Polis, şüpheli Sahip M'yi 29 Ocak'ta Fatih'teki Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne çocuğunu tedavi için getirdiği tespit etti. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, hasteneden çıkan şüpheli Sahip M'yi ve yanındaki iki kişiyi yakaladı.

Yapılan çalışma sonucu, şüpheli Sahip M. ağabeyi Ramil M'nin 9 Aralık 2015'te Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Natik G. ve babası Yapon G. tarafından silahla vurularak öldürülmesi olayından sorumlu tuttuğu Ganjali Aliyev'i vurduğu belirlendi.

Polis bu cinayetin öncesinde de şüpheli Sahip M'nin yine ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Misirxan Aliyev'i Gaziosmanpaşa'da 15 Ocak 2017'de yanındaki iki arkadaşıyla düzenlediği silahlı saldırıda öldürdüğünü tespit etti.

Karşı aileden Asıf A'nın 22 Ağustos 2018'de Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi'nde Sahip M'nin akrabası Ramil Mammadov'u düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldüğü, şüpheli Asıf A'nın olaydan sonra yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.

Sahip M'nin akrabaları Kasım M. ve kardeşi Mubarız M. 7 Ekim 2018 Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ruhil A.'yı silahlı saldırıda öldürdükleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Sahip M. tutuklanırken yanındaki iki kişi serbest bırakıldı.

Polisin olaya karışan cinayet zanlılarını yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Azerbaycan, Gaziosmanpaşa, Güncel
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