Son Dakika Haberleri: Azeri Genç Evinde Ölü Bulundu

Azeri Genç Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Antalya'da Azerbaycan uyruklu 34 yaşındaki Saleh Abdullayev evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Azeri Genç Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Antalya'da Azerbaycan uyruklu 34 yaşındaki Saleh Abdullayev evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Gencin cesedi ev arkadaşının annesi tarafından bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 518 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azeri uyruklu 34 yaşındaki Saleh Abdullayev'in 4 gün önce Adana'ya giden ev arkadaşının annesi, öğlen saatlerinde eve geldi. Banyonun içerisinde Abdullayev'in hareketsiz yattığını fark eden kadın, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bir süre önce turizm sektöründe çalıştığı öğrenilen Saleh Abdullayev'in, en son sabah saatlerinde köpeğini gezdirdiği belirtilirken, polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:58 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı Müslüm Gürses'in Menajerinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Yoğun Bakımda Ağladı

Şenol Güneş, Kagawa'nın Gelişi Sonrası Sistemi Değiştiriyor Yağmurdan Sonra Oluşan Gölete Düşen Minik Mehmet Öldü! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:43:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azeri Genç Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]