Azeri iş adamının öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Azeri iş adamının öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Azeri iş adamının öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

6 saat önce

Bakırköy'deki ofisinde Azeri iş adamı Etimad İsmayılov'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Gozal Damirov ile şoförü Barış Aslan'ın yargılanmasına devam edildi.

Azeri iş adamının öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi, System.String[]

Bakırköy'deki ofisinde Azeri iş adamı Etimad İsmayılov'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Gozal Damirov ile şoförü Barış Aslan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Damirov, maktulü öldürme gibi bir niyeti olmadığını savundu.


Bakırköy Florya'da 19 Eylül 2018'de eski Azerbaycan Adalet Partisi'nde uluslararası ilişkiler sorumluluğu yapan iş adamı Etimad İsmayilov, (49) ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin eski Azerbaycan Emniyet Genel Müdürü Gozal Damirov (63) tarafından işlendiği tespit edilmişti. Cinayete ilişkin Damirov ve şoförünün yargılanmasına başlandı.


Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Gozal Damirov ile şoförü Barış Aslan hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca maktulün babası eski Azerbaycan Adalet Bakanı İlyas İsmayılov ve taraf avukatları da katıldı.


Duruşmada tanık olarak dinlenen Karina Suleymanova maktul Etimad Ismayılov'un ofisinde çalıştığını söyleyerek olay günü akşam saatlerinde ofisten çıkmak için hazırlık yaptığını aktardı. Suleymanova "3 el silah sesi duydum. Sanık Gozal'ı gördüm. Maktul ile olaydan 2 yıl önce, sanık ile ise maktul ile tanışmamdan 1 ay sonra tanıştım. Maktul ile sanık arasında iş ilişkisine dayanan bir ortaklık vardı. Aralarında bariz bir tartışma görmedim" dedi.


Sanık Gozal Damirov ise emniyet genel müdürlüğü ve iç işleri istihbarat başkanlığı yaptığını söyleyerek "Ben istesem maktulü başka zaman başka kişiler tarafından öldürtebilirdim. Öldürme niyetim yoktu" dedi.


Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Gozal Damirov'un tutukluluk halinin devamına hükmederken, Damirov'un şoförü diğer sanık Barış Aslan hakkındaki imza adli kontrol şartının kaldırılmasına ve yurt dışına çıkma yasağının devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.


İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Gozal Damirov'un 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Damirov'un 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.


Damirov'un şoförü Barış Aslan'ın ise 'suça yardım' suçundan 20, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti. - İSTANBUL

Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: EURO 2020 programında değişiklik yaşanmayacak
Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü

Son Dakika Haberleri
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:06:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azeri iş adamının öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]