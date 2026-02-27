"Aziz İhsan Aktaş davası"nda 7 sanığa tahliye - Son Dakika
"Aziz İhsan Aktaş davası"nda 7 sanığa tahliye

"Aziz İhsan Aktaş davası"nda 7 sanığa tahliye
27.02.2026 12:16
"Aziz İhsan Aktaş davası"nda 7 sanığa tahliye
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi "Aziz İhsan Aktaş davası"nda tutuklu bulunan Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu hakkında tahliye kararı verdi. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gibi isimlerin tutukluluk hali devam edecek. 2. duruşma 20 Nisan-22 Mayıs arasında görülecek.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Aziz İhsan Aktaş davası"nda bazı tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verirken, aralarında belediye başkanları ve bir belediye başkan yardımcısının da bulunduğu bazı isimlerin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın ikinci duruşması 20 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında görülecek.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Aziz İhsan Aktaş davası"nda tutuklu bulunan Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal ve Sencer Hacıoğlu hakkında tahliye kararı verdi.

ANKA'nın aktardığına göre, mahkeme, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gibi isimlerin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın ikinci duruşması 20 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında görülecek.

'Aziz İhsan Aktaş davası'nda 7 sanığa tahliye

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    oyun oynuyorlar suçsuz insanlarla ama devran dönecek 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
"Aziz İhsan Aktaş davası"nda 7 sanığa tahliye
