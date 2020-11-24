AZİZ YILDIRIM'IN KORUMASININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN TERSANE ÇALIŞANININ CENAZESİ MEMLEKETİ GİRESUN'A GÖNDERİLDİ - Son Dakika

AZİZ YILDIRIM'IN KORUMASININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN TERSANE ÇALIŞANININ CENAZESİ MEMLEKETİ GİRESUN'A GÖNDERİLDİ

24.11.2020 16:31
AZİZ YILDIRIM'IN KORUMASININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN TERSANE ÇALIŞANININ CENAZESİ MEMLEKETİ GİRESUN'A GÖNDERİLDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHATUZLA'da tersanede, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşun ile hayatını kaybeden tersane çalışanı gencin cenazesi, kılınan cenzae namazının ardından memleketi Giresun'a gönderildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

TUZLA'da tersanede, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşun ile hayatını kaybeden tersane çalışanı gencin cenazesi, kılınan cenzae namazının ardından memleketi Giresun'a gönderildi.

Tuzla'da dün, iddialara göre Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a ait tersanede, koruma polisi A.Y.Y, doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Odada bulunan tersane çalışanı 30 yaşındaki Kerim Karahan kalbine isabet alan kurşunla yaralandı. Karahan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karahan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgundan alınarak Pendik'teki evine getirildi. Ailesi ve yakınları Karahan'ın cenazesi başında uzun süre gözyaşı döktü. Evin önünde kılınan cenaze namazının ardından Karahan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Giresun Espiye İlçesi Hacımahmutlu Köyü'ne gönderildi.

Cenazeye katılan Kerim Karahan'ın arkadaşı Kazım Taşçı, "Kerim, çok güzel bir kardeşimizdi. Can ciğerdik. Ben ondan yaşça biraz büyüğüm. Elimde büyüdü sayılır. Çok anımız var. Kimseye zararı olmayan, kendi halinde bir insandı. Kaybettik kardeşimizi çok üzgünüz. Olayın detayını bilmiyoruz. Suçlular varsa en kısa zamanda olayın açığa çıkmasını istiyoruz. Tek temennimiz o. En azından acımızı biraz da olsa bastıracak şey bu. Çok şaşırdım, Allah bütün sevdiklerine, ailesine sabır versin." dedi.

AZİZ YILDIRIM'IN KORUMASININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN TERSANE ÇALIŞANININ CENAZESİ MEMLEKETİ GİRESUN'A GÖNDERİLDİ
AZİZ YILDIRIM'IN KORUMASININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN TERSANE ÇALIŞANININ CENAZESİ MEMLEKETİ GİRESUN'A GÖNDERİLDİ
AZİZ YILDIRIM'IN KORUMASININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN TERSANE ÇALIŞANININ CENAZESİ MEMLEKETİ GİRESUN'A GÖNDERİLDİ
AZİZ YILDIRIM'IN KORUMASININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN TERSANE ÇALIŞANININ CENAZESİ MEMLEKETİ GİRESUN'A GÖNDERİLDİ
AZİZ YILDIRIM'IN KORUMASININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN TERSANE ÇALIŞANININ CENAZESİ MEMLEKETİ GİRESUN'A GÖNDERİLDİ
AZİZ YILDIRIM'IN KORUMASININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN TERSANE ÇALIŞANININ CENAZESİ MEMLEKETİ GİRESUN'A GÖNDERİLDİ

Aziz Yıldırım, Giresun, Ramazan, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AZİZ YILDIRIM'IN KORUMASININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN TERSANE ÇALIŞANININ CENAZESİ MEMLEKETİ GİRESUN'A GÖNDERİLDİ - Son Dakika


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