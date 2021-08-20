Azra Gülendam Haytaoğlu ve Gülistan Doku'nun ablalarından duygusal mesajlaşma - Son Dakika

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, iddiaya göre ablasıyla tartıştıktan sonra evden çıkmış ve 5 gün sonra cansız bedeni parçalanmış bir şekilde bulunmuştu. Gülendam'ı canice katleden katleden Mustafa Murat Ayhan ise suçunu itiraf etmişti. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri ulaşılamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan ise tam 1,5 yıldır haber alınamıyor.

ABLALARI SOSYAL MEDYADAN MESAJLAŞTI

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşinden uzun süredir haber alamayan Gülistan Doku'nun ablasına sosyal medyadan mesaj gönderdi. Mesajında "Ben Azra'nın ablasıyım. Kardeşimi 19 gün önce kaybettim. Beş gün kayıptı. İki gün yalnız aradım ve yaşadığın şeyin çeyreği bile olamaz biliyorum. Ne zaman konuşmak istersen buradayım..." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE BİZİ BİR ARAYA GETİREN BU ACI HİÇ OLMASAYDI"

Gülistan Doku'nun ablası ise bu mesaja şu şekilde yanıtladı:

"Merhaba ne denilir bilmiyoruz, Azra... Kayıp haberini duyduğumda fotoğrafına uzun uzun baktım ne güzel ne masum bakıyor inşallah sağ salim bulunur dedim. En çok da aklıma ailesi yani sizler geldiniz, bütün hücrelerimle sizleri, acıları, öfkeyi, çaresizliği, yeryüzüne sığmamayı tane tane düşündüm. Öfkeme öfke kayyım sonra haberi duyunca binanın girişindeydim. Birden rastgele bir yere oturdum gitti bir Gülistan daha dedim. Sana milyon kez lanet gelsin ey katil dedim canım çok yandı. Çok üzgünüm başın sağ olsun demeyeceğim çünkü kimsenin bana demesine izin vermedim. Onlara ölüm yakışır mı? Asıl ölü onları alanlar, onlar hep masum güzel gülüşüyle anılacaklar. Katilleri hep lanetle ölüne kadar çocukları, sevdikleri bilecek onların birer katil olduğunu. Keşke bizi bir araya getiren yüreğimizde hiç bitmeyecek olan bu acı olmasaydı, çok öfkeliyim."

NE OLMUŞTU?

28 Temmuz'da kaybolan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan 48 yaşındaki katil Mustafa Murat Ayhan, cinayeti itiraf etmişti. Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıfta okuyan Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de ortadan kayboldu ve genç kızdan hala bir iz bulunamadı.