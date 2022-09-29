Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (4)

29.09.2022 16:04
Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (4)

'İNTİHAR OLDUĞUNA İNANMIYORUZ'Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde dün gece intihar ettiği iddia edilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın avukatı Mehmet Ali Başaslan, olayın akşam saatlerinde yaşandığını, ancak gece haberleri olduğunu söyledi.

'İNTİHAR OLDUĞUNA İNANMIYORUZ'

Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde dün gece intihar ettiği iddia edilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın avukatı Mehmet Ali Başaslan, olayın akşam saatlerinde yaşandığını, ancak gece haberleri olduğunu söyledi. Avukat Başaslan,"Garip şeyler var. Biz intihar olduğuna inanmıyoruz. Cinayet şüphesi üzerinde duruyoruz. Yüksek güvenlikli cezaevinde bir insanın iki bileğini birden kesmesi, tam da sayım saatinde olması mümkün değil. Orası sürekli kamerayla gözetlenen tek kişilik bir koğuş, sürekli devriye gezen gardiyanlar var. Fiziksel olarak iki bileğini kesmesi imkansız" dedi.

'ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ'

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Başaslan, "İntihar olsa bile biz mahkemeye müvekkilimin akıl sağlığının yerinde olmadığını, intihara meyilli olduğuna dair raporları sunduk. Bu kişinin göz göre göre ölüme sürüklenmesi adaletin de ayıbı. Bazıları 'ilahi adalet gerçekleşti' diyor. Ne olursa olsun adalette yargılandıktan sonra olay bitmelidir. Bir cinayet var, bunu zaten müvekkil kabul edip pişman olduğunu söyledi. Onun da bir çocuğu var durumu çok kötü. Bu olayın takipçisi olacağız. Cezaevi yönetimi, gardiyanlar, yargılamayı yapan mahkeme hakkında şikayette bulunacağız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Azra'yı vahşice öldüren katil intihar etti! Avukatı cinayet olduğunu öne sürdü Azra'yı vahşice öldüren katil intihar etti! Avukatı cinayet olduğunu öne sürdü Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Genç kızın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Genç kızın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim Azra'nın katili intihar edince acılı baba emin olmak için cezaevine gitti: Münevver Karabulut olayı gibi şüphe olmasın istedim Azra'nın katili intihar edince acılı baba emin olmak için cezaevine gitti: Münevver Karabulut olayı gibi şüphe olmasın istedim
Kaynak: DHA

Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (4) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 23:43:25. #1.11#
SON DAKİKA: Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement