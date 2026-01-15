B-Reçete Sistemi ile Çiftçilere Bilgilendirme

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilecek 'B-Reçete Sistemi' ile ilgili İzmir'de bitkisel üretim yapan çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye'de 350'ye yakın aktif maddenin kullanıldığı belirtip, "Şu anda 5 aktif madde 1 Temmuz itibariyle b-reçete sistemiyle satışa sunulacak" dedi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek 'B-Reçete Sistemi' ile ilgili İzmir'de bitkisel üretim yapan çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, zirai mücadelede bakanlık, üniversite ve STK'larla birlikte projeler yaptıklarını belirtti. İzmir'de Akdeniz meyve sineği ile mücadelede Türkiye'deki en büyük başarıyı sağladıklarını belirten Şahin, "Bu sene mandalinada neredeyse hiçbir kimyasal kullanmadan bu sene Akdeniz meyve sineğiyle ilgili mücadeleyi yaptık. Bunun daha iyileri önümüzdeki sezonda olacak. Zirai mücadelede yeni bir çığır hep birlikte aşılmış olacak" diye konuştu.

Şahin, "350'ye yakın aktif maddenin kullanıldığı bir ülkede şu anda 5 aktif madde 1 Temmuz itibariyle b-reçete sistemiyle satışa sunulacak. Bitki koruma ürünlerini alanlara bitkisel ürün ve zararlı organizmaların ne olduğuna bakılarak tespitler ve gerekli tavsiyeler yapılacak. Geçmişte yazılan reçetelerde ziraat fakültesi mezunu bitki koruma dersi alan meslektaşlarımız yazarken, şu anda ilk etapta sadece ziraat fakültesi bitki koruma bölümlerinden mezun olanlar bu yetkiye sahip olacaklar. İleri aşamada değişiklikler olabilir" dedi.

'TÜRKİYE'DE KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ETKİLEYEN 669 ZARARLI VAR'

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram, Türkiye'nin büyük bir tarımsal potansiyele sahip olduğuna dikkati çekip, şunları söyledi: "Türkiye'nin ortalama 137 milyon ton civarında bitkisel üretim potansiyeli var. Dünyada 200'ye yakın ülkeye bitki ve bitkisel ürün ihracatı yapıyor. Türkiye bitkisel üretimde sadece kendi vatandaşının ihtiyacını karşılamıyor dünyada önemli bir ihracat gerçekleştirerek büyük bir gıda arzını da karşılıyor."

Ürünlerin verimliliği, kalitesini korumak gerektiğini, kalite ve verimliliği etkileyen Türkiye'de 669 zararlı organizma olduğunu belirten Doç. Dr. Bayram, bu hastalıkların yönetiminde kimyasal mücadelenin çoğu zaman kaçınılmaz olduğunu söyledi. Üretim potansiyeli ve bitkisel üretime ihtiyaç arttıkça pestisit kullanımının arttığını belirten Doç. Dr. Bayram, 2023 yılı ile pestisit kullanımıyla ilgili kırılma yaşandığını, tüketicinin bilinçlendiğini ve mücadelede alternatiflerin arttığını söyledi. 2021 yılında Avrupa Birliği'nden (AB) pestisitten kaynaklı 356 civarında bildirim alındığını belirten Doç. Dr. Bayram, 2024 yılında bildirim sayısının 137'ye düştüğünü aktardı. Türkiye'nin 20 resmi, 40 özel laboratuvarıyla pestisit analizinde AB'den çok daha önde olduğunu belirten Doç. Dr. Bayram, pestisit yönetiminde tüketicinin gıda güvenliğini sağlamak başta olmak üzere gıda güvenliği aşamalarındaki boşlukları yönetebilmek amacıyla son 2 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,