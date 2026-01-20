B'Tselem: 84 Filistinli İsrail hapishanelerinde hayatını kaybetti

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde 84 Filistinli tutuklunun hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun Gazze Şeridi'nden olduğunu bildirdi.

B'Tselem tarafından yayımlanan raporda, "İsrail gözaltı merkezleri Filistinliler için bir işkence kampı ağı olarak işliyor. Fiziksel ve psikolojik şiddet, sistematik istismar, insanlık dışı koşullar, açlık ve tıbbi tedavinin reddi çok sayıda ölüme yol açıyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, bulguların "işkence ve cinsel şiddete bizzat maruz kalan ya da bu uygulamalara tanıklık eden kişilerin ifadelerine" dayandığı vurgulandı.

Rapora göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in "işkence kamplarında" aralarında bir çocuğun da bulunduğu 84 Filistinli hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin 50'sinin Gazze Şeridi'nden, 31'inin işgal altındaki Batı Şeridi'nden ve 3'ünün İsrail içinden olduğu belirtildi.

B'Tselem, İsrail işkence merkezlerinde başka Filistinlilerin de öldüğüne dair güçlü emareler bulunduğunu ancak raporda yalnızca kimliği doğrulanabilen vakalara yer verildiğini kaydetti.

Raporda ayrıca, İsrail Cezaevleri Servisi'nden (ŞABAS) sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, gözaltı merkezlerindeki yetkililerin uygulamalarını öven videoları sosyal medya hesaplarında paylaştığına dikkat çekildi.

"Ben-Gvir yalnız değil, tüm İsrail sistemi, bu politikanın liderlerine ve uygulayıcılarına fiili dokunulmazlık sağlamak üzere seferber edilmiş durumda" ifadeleri raporda yer aldı.

Yaklaşık 9200 Filistinli hala esir tutuluyor

Raporda, Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 10 bin 900 Filistinlinin İsrail gözaltı merkezlerinde ağır fiziksel ve psikolojik istismar, insanlık dışı koşullar ve sistematik kötü muamele altında tutulduğu belirtildi.

Ocak 2026'da İsrail ile Hamas arasında bazı mahkumların serbest bırakılmasını içeren anlaşmanın tamamlanmasının ardından, İsrail'in hala yaklaşık 9 bin 200 Filistinliyi esir tuttuğu ifade edildi.

Raporda sözlerine yer verilen B'Tselem Genel Direktörü Yuli Novak, "İsrail gözaltı merkezleri, İsrail rejiminin Filistin toplumuna yönelik daha geniş çaplı saldırı politikasının bir parçası haline gelmiştir." dedi.

Novak, "Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve Batı Şeridi'ndeki etnik temizlik, bu politikanın en açık ve en aşırı tezahürleridir." ifadelerini kullanarak, uluslararası toplumun, İsrail'i işlediği suçlardan dolayı hesap vermekten muaf tutmaya devam ettiğini vurguladı.

Gazze'ye yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail, özellikle Gazze'den gözaltına alınan Filistinli mahkumlara yönelik ihlallerini artırmış, açlık, işkence, cinsel saldırı ve tıbbi ihmali sistematik hale getirdiği belirtilmişti.

Yakın zamanda serbest bırakılan esirler, İsrail hapishanelerindeki son derece ağır koşulları, bedenlerinde işkence ve açlık izlerini, bazı mahkumlarda ise maruz kaldıkları kötü muamele sonucu gelişen ciddi ruhsal rahatsızlıkları anlatmıştı.