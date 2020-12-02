Bab'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek imam hatip lisesinin temeli atıldı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Bizia beldesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek imam hatip lisesinin temeli törenle atıldı.

Sakaryalı yardımseverler, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın Bizia beldesinde, ilk imam hatip lisesinin temel atma töreninde bir araya geldi.

Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal ve bölgenin ileri gelenleri de katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan törende, Vali Yardımcısı Alkal, bölgenin eğitim ihtiyacına verdikleri destekten dolayı Sakaryalı hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırseverlerden Abdülkadir Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada 300 öğrencinin eğitim alacağı okulun temellerini atmak için bir araya geldik. İnşallah hayırlı olur." dedi.

Kuzu, topladıkları yardımları düzenli olarak Suriye'nin çeşitli bölgelerine ulaştırdıklarını belirterek, "Sakarya'dan geliyoruz. Birkaç yardımseverin bir araya gelmesiyle oluşturduğumuz 'Velhasıl İnsan' gurubu olarak yardımlarımızı yapıyoruz. Herhangi bir yardım kuruluşuna bağlı değiliz." diye konuştu.