Baba Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Baba Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Baba Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü
03.02.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de baba, altın tartışması sonrası oğlunu bıçaklayarak öldürdü, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde iddiaya göre emanet verdiği altınları geri alamadığı gerekçesiyle tartıştığı oğlunu göğsünden bıçaklayarak öldüren baba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Çan ilçesinde meydan geldi. İddiaya göre Erkan Elmas (42), babası Muzaffer Elmas'tan (68) aldığı altınları geri ödemeyince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Muzaffer Elmas, bıçakla oğlunu göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan Erkan Elmas, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili baba Muzaffer Elmas polis tarafından gözaltına alındı. Muzaffer Elmas emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 16:39:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Baba Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.