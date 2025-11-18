Ölümü oğlunun elinden oldu, acımasızca bıçakladı! - Son Dakika
Ölümü oğlunun elinden oldu, acımasızca bıçakladı!

Ölümü oğlunun elinden oldu, acımasızca bıçakladı!
18.11.2025 14:33
Ölümü oğlunun elinden oldu, acımasızca bıçakladı!
Haber Videosu

Kayseri'de baba-oğul tartışmasında kan aktı. Oğlunun bıçakla yaraladığı 61 yaşındaki baba, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baba-oğul tartışması cinayetle sonuçlandı. Oğlu tarafından bıçaklanan Hayrullah E. hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi'ndeki evlerinde Hayrullah E. (61) ile oğlu F.A.E. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, F.A.E, babasını bıçakla yaraladı.

DOKTORLAR KURTARAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Hayrullah E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ölümü oğlunun elinden oldu, acımasızca bıçakladı! - Son Dakika

Ölümü oğlunun elinden oldu, acımasızca bıçakladı!
