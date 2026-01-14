Baba-Oğul Şiir Gecesi - Son Dakika
Son Dakika
Yerel

Baba-Oğul Şiir Gecesi

Baba-Oğul Şiir Gecesi
14.01.2026 18:18
Necip Fazıl Kısakürek'in şiirinde baba-oğul duygusal anlar yaşandı, Öztürk duygularını paylaştı.

oğul, aynı sahneyi paylaşarak fikir ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'in "Utansın" adlı şiirini seslendirdi.

Programda, edebiyatın güçlü dizeleri sahnede yankılanırken, baba ile oğlun yan yana durarak şiir okuması salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Milletvekili Ercan Öztürk, bu anın bir baba için tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ederek, gurur, sevinç ve şükrün iç içe geçtiği çok kıymetli bir hatıra olarak hafızasında yer ettiğini dile getirdi. Şiir gecesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Öztürk, böylesine anlamlı bir programın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm öğrencilere ve onları sabırla, sevgiyle yetiştiren öğretmenlere teşekkür etti. Gençlerin günler süren özverili hazırlıklarının takdire şayan olduğunu vurguladı. Öztürk, sahnede yankılanan sözlerin gelecekte hayata yön verecek güçlü düşüncelere dönüşeceğine inandığını belirterek, bu özel gecenin hem bir baba olarak kalbinde hem de bir insan olarak hafızasında daima ayrıcalıklı bir yere sahip olacağını söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Necip Fazıl Kısakürek, Edebiyat, Kültür, Sanat, Yerel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Baba-Oğul Şiir Gecesi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:20
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
