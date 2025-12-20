"Baba tahliye" mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı - Son Dakika
"Baba tahliye" mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

"Baba tahliye" mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı
20.12.2025 19:02
Konya'da yaşıtı okul arkadaşı Hasan Berat Güldağ'ı taşla başına vurarak ağır yaralayan, 6 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen 13 yaşındaki çocuk, savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Konya Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı, 8 Aralık'ta okul takımının antrenmanına gitti. Antrenman çıkışı yolda yürüyen Güldağı ile takım arkadaşı T.F. şakalaşmaya başladı.

BAŞINA ATTIĞI TAŞ YOĞUN BAKIMLIK ETTİ

T.F. iddiaya göre; daha sonra Hasan Berat Güldağı'nın önce ayağına ardından başına taş attı. Başından yaralanan Güldağı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada kırılan kafatası titanyum parçaları ile tedavi edilen Hasan Berat Güldağı, taburcu edildi.

'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

'BABA TAHLİYE' MESAJI PAYLAŞINCA YENİDEN TUTUKLANDI

Diğer yandan 6 gün tutuklu kalan T.F., serbest bırakıldı. T.F.'nin tahliye edildikten sonra sosyal medya hesabından 'Baba tahliye' yazılı mesaj paylaştığı görüldü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeye itirazda bulundu.

Yeniden gözaltına alınan T.F., bu kez yeni deliller kapsamında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

