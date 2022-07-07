Kaza, 2 gün önce Elazığ- Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 23 K 6124 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole düşerek taklalar attı. Minibüs benzin istasyonu önündeki tabelaya çarparak durabilirken kazada, sürücü yaralandı oğlu Berat K. ise aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Baba ve oğlu ayıran kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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