Baba ve oğlu ayıran kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Baba ve oğlu ayıran kazanın görüntüleri ortaya çıktı

07.07.2022 10:13
Baba ve oğlu ayıran kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ'da taklalar atan minibüs petrol önünde bulunan tabelaya çarptı, kazada sürücü yaralandı oğlu ise hayatını kaybetti.

Elazığ'da taklalar atan minibüs petrol önünde bulunan tabelaya çarptı, kazada sürücü yaralandı oğlu ise hayatını kaybetti. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 2 gün önce Elazığ- Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 23 K 6124 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole düşerek taklalar attı. Minibüs benzin istasyonu önündeki tabelaya çarparak durabilirken kazada, sürücü yaralandı oğlu Berat K. ise aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Baba ve oğlu ayıran kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, aracın üst üstü takla attığı ve tabelaya çarptığı görüldü. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve oğlu ayıran kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba ve oğlu ayıran kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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