Babaannesini öldüren sanığın yeniden yargılandığı dava

Kayseri'de, babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Fadime Boraze'nin yeniden yargılanması sürüyor.

Boraze hakkında yerel mahkemece verilen hüküm kararının, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından, dava dosyası birleştirilerek Fadime Boraze ile annesi ve firari ablasının yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Fadime Boraze, annesi tutuksuz sanık Songül Boraze, müştekiler ve taraf avukatı hazır bulundu.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık Songül Boraze, "Ben ya da kızlarım, kaynanamı öldürmedik. Kaynanamı 30 sene ben yıkadım. Yardım etmek suç muydu? O zaman neredeydiniz?" dedi.

Suçsuz olduğunu belirten sanık Fadime Boraze ise uzun süredir tutuklu olduğunu dile getirerek, tahliyesini istedi.

Maktul Penbe Boraze'nin müşteki aile avukatı, sanık Songül Boraze'nin de tutuklanması talebinde bulundu.

Sanıklar Fadime ve annesi Songül Boraze'nin avukatı ise 2012 yılında yaşanan cinayetin ardından bazı sanıkların geçen yıl bir televizyon programına çıktıklarını anımsatarak, programın ardından kolluk kuvvetlerinin, kamuoyu baskısı nedeniyle özel ekip oluşturarak, olayı yeniden incelemeye aldığını öne sürdü.

Sanık Songül Boraze'nin tutuklanma talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık Fadime Boraze'nin ise tutukluluğunun devamına karar verdi. Daha önce hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Almanya'da olduğu değerlendirilen firari sanık Rukiye Karaşahin'in yakalanmasının beklenmesine hükmeden heyet, duruşmayı 13 Ocak 2020'ye erteledi.

Olay



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Felahiye ilçesi Kayapınar Mahallesi'ndeki evinde 28 Nisan 2012'de balta ve bıçak darbeleriyle öldürülen 82 yaşındaki Penbe Boraze'nin cinayet zanlısının bulunması için çalışma başlatmış, kadının torunlarından Fadime Boraze (24) 16 Mart'ta gözaltına alınmıştı.



Jandarmadaki ifadesinde, dedikodularını yaptığı için babaannelerini kız kardeşiyle öldürdüklerini itiraf eden Fadime Boraze, tutuklanmıştı.



Sanığın, annesi Songül Boraze ile cinayetten sonra evlenip yurt dışına gittiği belirlenen firari ablası Rukiye Karaşahin hakkında, suça iştirak ettikleri iddiasıyla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan yargılanan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Fadime Boraze ile aynı olay kapsamında suçu iştirak halinde işledikleri iddiasıyla sanığın cinayetten sonra evlenip yurt dışına gittiği belirlenen firari ablası ve annesinin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı dosyadan yargılandığı davalar arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle bozma ilamı vererek iki dosyanın birleştirilmesini istemişti.