Babaannesini ziyarete gitti, cansız bedeni şarampolde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Babaannesini ziyarete gitti, cansız bedeni şarampolde bulundu

16.05.2022 19:59
Babaannesini ziyarete gitti, cansız bedeni şarampolde bulundu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletiyle babaannesini ziyarete giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yiğit Limoncu'nun (23) cansız bedeni şarampolde bulundu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletiyle babaannesini ziyarete giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yiğit Limoncu'nun (23) cansız bedeni şarampolde bulundu.

Etler Mahallesi'nde oturan Yiğit Limoncu, dün plakası öğrenilemeyen motosikletiyle babaannesini ziyaret için Yumaklar Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Bir süre sonra Yiğit Limoncu'dan haber alamayan babası durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışmaları başlatan jandarma ekipleri bugün saat 15.00 sıralarında Yiğit Limoncu'nun cansız bedeni, Yumaklar Mahallesi Çubuk mevkisinde yoldan yaklaşık 20 metre mesafedeki şarampolde motosikletinin yanında buldu.Yiğit Limoncu'nun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yiğit Limoncu'nun babaannesini ziyaretten dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak motosikletle şarampole yuvarlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.


Babaannesini ziyarete gitti, cansız bedeni şarampolde bulundu
Babaannesini ziyarete gitti, cansız bedeni şarampolde bulundu
YORUMLAR
500
Osmaniye'de engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı Osmaniye'de engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı Son dakika... Cansız bedeni 12 gün sonra bulunmuştu, cenazesi bugün defnedildi Son dakika... Cansız bedeni 12 gün sonra bulunmuştu, cenazesi bugün defnedildi

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babaannesini ziyarete gitti, cansız bedeni şarampolde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 20:16:22. #1.12#
SON DAKİKA: Babaannesini ziyarete gitti, cansız bedeni şarampolde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement