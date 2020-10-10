Babacan'dan Hatay'daki yangın açıklaması - Son Dakika

Babacan'dan Hatay'daki yangın açıklaması

10.10.2020 18:06
Babacan'dan Hatay'daki yangın açıklaması, System.String[]

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Hatay'da süren yangına değinerek, "Ümit ederim ki yangın bir an önce kontrol altına alınır ve en az hasarla söndürülür" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Hatay'da süren yangına değinerek, "Ümit ederim ki yangın bir an önce kontrol altına alınır ve en az hasarla söndürülür" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen kongreye katılan Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Babacan, konuşmasına Hatay'da 2 gündür kontrol altına alınamayan yangına değindi. Babacan, "Ümit ederim ki yangın bir an önce kontrol altına alınır ve en az hasarla söndürülür. Biz, bu ülkedeki her bir bireyin eşit ve özgür vatandaş olması için mücadele edeceğiz. Unutmayalım ki, devlet insan için vardır. Hiç bir şey insan onurundan, insan haysiyetinden daha önemli değildir. DEVA Partisi tüm Türkiye'nin, tek tek her birinizin oyunun güvencesi olacak. Türkiye'de yaşayan her bir bireyin tüm haklarının güvencesi olmak için biz hazırız. Onlarca yıldır terör eylemleri düzenleyen, gencecik çocuklarımızı dağa çıkmaya zorlayan, vatandaşlarımıza baskı yapan, siyasetin alanını daraltan terör örgütüne sonuna kadar karşıyız" dedi.Konuşmaların ardından yapılan kongrede DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen olarak belirlendi.


Babacan'dan Hatay'daki yangın açıklaması
Babacan'dan Hatay'daki yangın açıklaması
Babacan'dan Hatay'daki yangın açıklaması
Babacan'dan Hatay'daki yangın açıklaması
Babacan'dan Hatay'daki yangın açıklaması
Babacan'dan Hatay'daki yangın açıklaması
Babacan'dan Hatay'daki yangın açıklaması

Diyarbakır, Türkiye, Yangın, Hatay, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Babacan'dan Hatay'daki yangın açıklaması - Son Dakika


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