Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi - Son Dakika
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Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi

6 saat önce

Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulu listesinde, Beşir Atalay'ın bir dönem yakın çalışma arkadaşları ve onların akrabaları yer aldığı görüldü.

Babacan'ın partisinde Beşir Atalay etkisi, System.String[]

Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulu listesinde, Beşir Atalay'ın bir dönem yakın çalışma arkadaşları ve onların akrabaları yer aldığı görüldü.

Ali Babacan'ın bugün kuruluş dilekçesini verdiği yeni partisinin kamuoyuna yansıyan kurucular kurulu listesinde, Beşir Atalay'ın imzası dikkatlerden kaçmadı. Partinin kurucuları arasından Atalay'ın bakanlık yaptığı dönemde yakın çalışma arkadaşları ve onların yakın akrabalarının bulunduğu görüldü.

İçişleri Bakanıyken özel kalem müdürü olarak görev yapan Süleyman Tapsız'ın akrabası Tuğba Tapsız,

Yine İçişleri Bakanıyken Müsteşar Yardımcı ve bir dönem Müsteşar Vekili olarak görev Hasan Canpolat,

Beşir Atalay Devlet Bakanıyken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürü olarak görev yapan ve Atalay döneminde Kayseri Valisi olarak atanan Mevlüt Bilici'nin eşi Nevim Bilici,

İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı sırada valilik yapan Mehmet Kılıçlar'ın eşi Arzu Kılıçlar, yeni partinin kurucular listesinde yer alan isimler oldu.

(İHA)

Beşir Atalay, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
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