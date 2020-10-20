Babanın, camiyi sevdirmek için oğluyla oynadığı oyun kamerada - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin oğluna camiyi sevdirmek için takla atıp namaza durması, oğlunun da babasının hareketlerini tekrarlaması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyazı ilçesindeki Yunus Emre Cami'ne, cemaat namazın farzını kılarken oğluyla birlikte gelen kişi, çorabını giydikten sonra takla atarak safa durdu. Oğlu da caminin içinde tur attıktan sonra babası gibi takla atıp namaza durdu. Yüzlerde tebessüm oluşturan görüntüler caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Babanın oğlunu camiye alıştırmaya çalıştığı öğrenildi.