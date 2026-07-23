Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle - Son Dakika
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Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle

Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek\'in eşinden dikkat çeken hamle
23.07.2026 08:23
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Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek ile evlenen Esen Matraş'ın, nikah sırasında öz babası yerine kendisini büyüten üvey babasının adını söylemesi gündem oldu. Babası Emre Matraş'ın evliliği geçerli saymadığını açıklamasının ardından Esen Matraş, sosyal medya hesabındaki soyadını "Yüksek" olarak değiştirdi.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esen Matraş ile görkemli bir törenle evlendi. Çiftin mutluluğuna gölge düşüren gelişme ise nikahın ardından yaşandı.

1990'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla tanınan eski pop şarkıcısı ve Matraş Deri ailesinin veliahtlarından Emre Matraş'ın kızı olan Esen Matraş'ın, nikah sırasında yaşanan bir detayla babasıyla arasındaki küslük gün yüzüne çıktı.

Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle

NİKAHTA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Nikah memurunun "Baba adınız?" sorusu üzerine Esen Matraş'ın, öz babası Emre Matraş'ın yerine kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer'in adını söylemesi dikkat çekti.

Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle

"NİKAHI GEÇERLİ SAYMIYORUM"

Sayfa'nın haberine göre Emre Matraş, yaşananların ardından yaptığı açıklamada, "Ben kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. 'Baba adı' dendiğinde 'Anıl' deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Nikahı kıyan kişilerin de soruşturulmasını istiyorum. Ben bu olayı kaldıramıyorum. İsmail'in ve ailesinin kızımı benden istemesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Tartışmaların ardından Esen Matraş, sosyal medya hesabında da değişikliğe gitti. Genç mimarın, evlilik sonrası Instagram profilindeki soyadını "Yüksek" olarak güncellediği görüldü.

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Son Dakika İsmail Yüksek Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle - Son Dakika
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