Babası tarafından bıçaklanarak öldürülen annesinin tabutuna sarılıp ağladı - Son Dakika
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Babası tarafından bıçaklanarak öldürülen annesinin tabutuna sarılıp ağladı

22.07.2022 18:37
Babası tarafından bıçaklanarak öldürülen annesinin tabutuna sarılıp ağladı

Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Birgül Göksu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Birgül Göksu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 12 yaşındaki kızın annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı dökmesi ise yürekleri burktu.

Olay, dün Değirmendere Yalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Birgül Göksu (28) ve eşi Y.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Birgül Göksu, kocası tarafından bıçaklandı. Olayın ardından zanlı polis merkezine giderek teslim olurken, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Y.G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Annesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

Birgül Göksu için Değirmendere Dörtyol Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Birgül Göksu'nun biri 5, diğeri 12 yaşındaki iki kızı da katıldı. Genç kadının büyük kızı E.G., annesinin tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü. Cenazeye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı. Başkan Hürriyet, çocuklarla özel olarak ilgilendi. Göksu'nun teyzesi Yasemin Aydın ise gözyaşlarını tutamayarak Fatma Kaplan Hürriyet'e sarıldı.

"Evlat acısı çok zor"

Birgül Göksu'nun acılı babası Mustafa Kocaman, "Bu tür cinayetlerin olmamasını isterim. Allah kimsenin başına vermesin. Evlat acısı çok zor. Boşanma yönünde bir sıkıntı vardı ama henüz mahkemeliklerdi. Mahkemenin aşamasını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

İki çocuk annesi Birgül Göksu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu (2) Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu (2) Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş
Kaynak: İHA

Değirmendere, Kocaeli, Göksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babası tarafından bıçaklanarak öldürülen annesinin tabutuna sarılıp ağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babası tarafından bıçaklanarak öldürülen annesinin tabutuna sarılıp ağladı - Son Dakika
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