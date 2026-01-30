Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Haberin Videosunu İzleyin
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
30.01.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Haber Videosu

Konya'da genç bir adam babasını tekme tokat dövdüğü görüntüleri kaydedip amcasına gönderdi. Şahıs videoda "Bu kardeşinizi gelin alın buradan. Evet bak babamı dövüyorum. Yeğeninizle gurur duyun. Çekmek zorunda değiliz bu adamı" ifadelerini kullandı.

Konya'da kaydedilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler kamuoyunda infiale yol açtı. Genç bir adam, babasını tekme ve yumruklarla darbettiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldıktan sonra videoyu amcasına gönderdi.

"EVET BAK BABAMI DÖVÜYORUM"

Görüntülerde şahsın babasına şiddet uyguladığı sırada kameraya dönerek, "Bu kardeşinizi gelin alın buradan. Evet bak babamı dövüyorum. Yeğeninizle gurur duyun. Çekmek zorunda değiliz bu adamı" ifadelerini kullandığı duyuldu.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Şiddet anlarını bilinçli şekilde kayda alması ve videoyu aile bireylerine göndermesi, olayın vahametini artırdı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma sert tepki gösterdi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Sosyal medya üzerinden videoyu paylaşan çok sayıda kişi, yetkililere çağrıda bulunarak bu olayla ilgili adım atılmasını istedi.

Güncel, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • 1234 1234:
    allah her şeyin hayirlisini versin bunu atin içeri 430 4 Yanıtla
  • Salih Koçyiğit Salih Koçyiğit:
    Sen hiç merak etme illaki bir delikanlı çıkar seninde hakkını verir 401 6 Yanıtla
  • ATA REİSS ATA REİSS:
    evladında hayırlısı 303 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ALLAH SONUMUZU HAYREYLESİİN 259 1 Yanıtla
  • 0041 0041:
    yorumsuz... Allah cc her şeyin hayırlısı nı versin... 233 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:38:10. #7.11#
SON DAKİKA: Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.